10日(水)から11日(木)頃は、本州付近に前線が停滞し、西日本の日本海側を中心に大雨の恐れ。その後、2週目にも再び前線の影響を受けそうです。この先、最高気温35℃以上の猛暑は落ち着きますが、30℃以上の厳しい残暑がまだ続きそう。9日(火)〜15日(月)の天気10日頃は大雨のおそれ明日9日(火)は、前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。九州から北海道にかけて、雲が広がりやすいでしょう。特に前線に近い九州北部や山