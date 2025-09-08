Nothingは、完全ワイヤレスイヤフォンのフラグシップとなる新モデル「Ear (3)」を近日中に発売すると告知した。あわせて製品の一部と思われる画像も公開している。 同社のスマートプロダクト・マーケティング責任者、アンドリュー・フレッシュウォーター氏は「2025年はNothingにとって飛躍の年となりましたが、私たちの挑戦はまだ続きます。『Ear (3)』は、2021年の初代製品から始まったNothing