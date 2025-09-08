孫定仁墓の穹窿式（きゅうりょうしき＝ドーム型）墓室。（西安＝新華社配信）【新華社西安9月8日】中国陝西省考古研究院は、同省咸陽市で北魏時代の高位者墓を発掘したと発表した。被葬者は刺史（州の長官）の孫定仁（そん・ていじん）で、墓誌や陶俑などが出土した。墓の形状は比較的良い状態で保存されており、出土器物は多く、墓誌の内容も詳細で、西安周辺で近年出土し、造営年や被葬者が分かる北魏墓の中では比較的格式