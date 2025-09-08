阪神百貨店は8日、「祝阪神タイガース優勝記念セール」を開催した。平日ながら、午前8時30分時点で地下1階東出口前に長蛇の列ができていた。午前9時には、その列が約400人ほどに。盛況ぶりに、従来の午前10時開店から30分時間を早めた9時30分に入口が開かれた。中には、阪神のユニホームを着用して来店する客も。阪神優勝を記念した商品が並び、各店舗で列をなしていた。