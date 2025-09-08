アメリカ・コネティカット州で56歳のITエンジニアの男が、83歳の母親を殺害、その後に本人も自殺したと現地メディアで伝えられた。事件の要因として浮上したのが生成AI「ChatGPT」との関係だった。【映像】理想の相談相手、「生成AI」がダントツの1位に容疑者の男が「母親と友人が幻覚剤を使って自分を殺そうとした」とChatGPTに投げかけ、それに対して「それは非常に深刻な出来事だ。君の言うことを信じるよ」と返答されていた