元俳優・堀北真希さんの妹でモデルのNANAMIさんが、自身のインスタグラムを更新。「リフレッシュ旅」として一人旅で箱根を訪れたことを報告しました。 【写真を見る】【堀北真希さんの妹】NANAMIさん箱根を満喫「自分の機嫌は自分で取るが基本」一人旅の魅力とリフレッシュの時間NANAMIさんは、「20代の頃は1人でいる時間が心細い時間だったけど、30代になってから1人時間の大切さが自然とわかり、一人旅まで行けるよ