財務省は7月の国際収支速報を発表しました。日本が海外とのモノ、サービスの取引や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は2兆6843億円の黒字でした。経常収支の黒字は6ヶ月連続ですが、前の年の同じ月と比べ黒字幅は19.1％減りました。海外での投資の利子や海外子会社から受け取る配当金などの「第1次所得収支」が4兆746億円で、11.6％減少したことが黒字幅縮小の要因です。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1894億円の赤字でし