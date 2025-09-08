苦戦を強いられながらも2-1でミャンマーから勝利を収めた激戦から一夜明け、U-23アジアカップ本大会出場に王手を懸けたU-22日本代表が7日、ヤンゴン市内でトレーニングを行った。「出場時間数などを踏まえて」と矢野由治フィジカルコーチが明かした通り、この日は前日の試合に出場した選手だけではなく、2試合を通じて疲労度が高まった選手がホテルでの調整に。逆にミャンマー戦で出番がなかったGK内山翔太とGK濱崎知康、DF永野