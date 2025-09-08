ブルーイノベーションが続伸している。５日の取引終了後、総務省消防庁が公募した「令和７年度災害情報伝達手段としてのドローン活用に向けた検討会運営及び実証実験業務」に、同社の提案が採択されたと発表しており、好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS