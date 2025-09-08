「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、キオクシアホールディングスが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でキオクシアは大幅高。直近の４～６月期決算は主に為替の悪影響が響き大幅な減収減益となったが、足もとの同社株は決算悪を織り込み上値指向を継続。きょうは３月の高値（３２５０円）を上回り、約半年ぶりに上場来高値を更新し