ディジタルメディアプロフェッショナル＝急動意。この日午前１０時ごろ、ＬＬＭ（大規模言語モデル）推論エンジンと、独自開発のビジョンＡＩ技術を融合させた行動認識ＡＩプラットフォーム「Ｖｉｓｉｏｎ－ＬＬＭＩｎｓｉｇｈｔ」の本格的な顧客提供を開始したと発表した。これまでのＡＩでは判別が難しかった映像内の複雑な行動パターンを高精度に検知することができるという。これが材料視されている。