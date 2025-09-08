Jリーグは7日、ルヴァンカップ準決勝のキックオフ時間と会場を発表した。7日の準々決勝の結果を受けて準決勝の組合せが決定。柏レイソル対川崎フロンターレとサンフレッチェ広島対横浜FCの顔合わせになった。ホーム・アンド・アウェー方式で決勝進出チームが決まる。決勝は11月1日に国立競技場で行われる。【準決勝】[第1戦]10月8日(水)川崎F 19:00 柏 [U等々力]横浜FC 19:00 広島 [ニッパツ][第2戦]10月12日(日)柏 16:00 川崎