日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が7日、女子スーパーリーグ開幕節のエバートンウィメン戦で昨年7月25日以来となる公式戦復帰を果たした。清水は昨夏にマンチェスター・シティウィメンへ加入したが、リーグ開幕前のパリオリンピック初戦・スペイン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。最終的に2024-25シーズンは公式戦の出場が叶わずリハビリで過ごす1年になっていた。それでも今季開幕前の練習試合で実戦復帰す