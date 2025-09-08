「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」の豪華アーティスト【写真（23枚）】こんなに美しい…カメラ目線をくれたニキとジェイクK-POPファンにとって見逃せないビッグイベントが今年も開催！2025年9月20日（土）にマカオで開催されるK-POP音楽授賞式「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」がライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、日本独占生中継されます。■豪華アーティストが集う祭典、レッドカーペットも配信「THE FACT MUSIC AWARDS」は