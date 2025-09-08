昨年の様子 常盤写真用品株式会社は、販売店参加型の合同フェア「デジカメフェア2025」を9月13日（土）に開催する。会場は名古屋市中小企業振興会館。一部の有料イベントを除き、入場は無料。 用品メーカーがブースを展開し、製品展示および販売を実施。特価品やアウトレット品も用意するという。また写真家による各種セミナーも開催する。 11時30分から写真家のコムロミホさんによるフォトセ