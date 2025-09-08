8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数896、値下がり銘柄数476と、値上がりが優勢だった。 個別ではジェイ・イー・ティがストップ高。エイケン工業、助川電気工業、さいか屋、誠建設工業、スマートバリューは一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ、大本組、南海辰村建設、森組など139銘柄は年初来高値を更新。ＲｅＹｕｕＪａｐａｎ、ナトコ、エス・サイエ