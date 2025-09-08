8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数389、値下がり銘柄数180と、値上がりが優勢だった。 個別では情報戦略テクノロジーがストップ高。ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、関通は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｄ＆Ｍカンパニー、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、アールプランナー、ＬＡホールディングス、すららネットなど20銘柄は年初来高値を更新