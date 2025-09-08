8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 9940946.5 32600 ２. 日経Ｄインバ 2045779.78268 ３. 日経ブル２ 1237272.3 351.0 ４. 日経ベア２ 1200635.1 202.9