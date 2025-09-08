岡山県出身のシンガーソングライター・藤井風（28）が7日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。知られざる私生活について語った。休日の過ごし方について聞かれると、藤井は「まじで趣味がない。スーパーに買い物に行ったりしています」と告白。「食材を買いだめて、あと1週間を乗り切るみたいな買い物を。それの道中のお散歩だったり、そこも音楽を聞いたり、もうホントに地味な生活をしてます」と明か