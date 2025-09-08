2年ぶりのリーグ優勝に貢献した才木浩人投手（26）と高橋遥人投手（29）のWインタビューが本紙で実現した。ともにトミージョン手術から復活を果たし、誕生日も同じ2人が絶妙な掛け合いで秘蔵エピソードを披露。虎のヒロト＆ハルトがたっぷりと語り尽くした。（聞き手・遠藤礼、松本航亮）――こういう形で2人で話すのは初めて高橋才木どころか誰ともないです（笑い）。――お互いどんな先輩、後輩か高橋自分の世界が