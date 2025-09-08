【ワシントン＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは７日、トランプ米政権がパレスチナ自治区ガザでの戦闘を巡り、イスラム主義組織ハマスに対し、イスラエルで拉致した人質全員の解放と引き換えに停戦を実現させる「包括的取引」を提案したと報じた。報道によると、スティーブン・ウィトコフ米中東担当特使が先週、イスラエル人活動家やパレスチナ系米国人の実業家を通じてハマス側に提案を伝えた。提案には、イスラエル