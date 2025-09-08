全体的に突出した評価の該当者なし日本代表は現地時間9月6日、アメリカ・カリフォルニア州オークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦し、0-0で引き分けた。かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏が、この試合の先発メンバー11人を採点する。◇◇◇