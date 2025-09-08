阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝プロ野球の阪神は7日、甲子園球場で行われた広島戦に2-0で勝利し、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めた。歓喜の瞬間を迎える前、球場にはかつての名曲が流れる場面が。ネット上の阪神ファンも「泣けたよ、泣けた」と涙していた。粋な演出だった。2-0で迎えた9回、抑えとして岩崎が登場すると場内にはリンドバーグの「every little thing every precious thing」が流れた。藤川球児監督が現役時代