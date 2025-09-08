Amazonのスマートスピーカー「Echo」の所有者が、ほとんど使用していない状態でもEchoが過剰なデータ通信をしていると報告しました。Amazon Echo is reportedly an internet vampire that uses gigabytes of data per day despite being unused, says owner | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/speakers/amazon-echo-uses-gigabytes-of-data-despite-not-being-used-its-owner-doesnt-think-hes-being-spied-onMicrosof