今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「あんぱんまん誕生」（第116回）が8日に放送され、嵩（北村匠海）が治虫（眞栄田郷敦）にある忠告をすると、ネット上には「大事ですよ」「対等な感じが好き」「関係性がいいなぁ」などの声が集まった。【写真】明日の『あんぱん』場面カット電話口で笑顔を見せるのぶ（今田美桜）嵩は再び“おじさんアンパンマン”の絵を描き始め、