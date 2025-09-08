テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は８日、ドジャース・山本由伸投手（２７）があと１人でノーヒットノーランを逃したことを報じた。山本は６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦に先発し、ノーヒットノーランまであと１アウトの快投を見せたが、９回２死から被弾。日本人投手では野茂英雄、岩隈久志に次ぐ歴史的快挙を逃した。チームは山本降板後に逆転サヨナラ負けを喫し、悪夢の５連敗