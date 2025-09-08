女性職員への99のセクハラ行為を認定されて辞職した、岐阜県岐南町の前町長が、7日投開票された町議選で当選しました。 【写真を見る】“99のセクハラ認定”で辞職の前町長（75）町議選で当選「努力認めてくれた」908票を獲得し2位 岐阜・岐南町 岐南町の小島英雄前町長（75）は在任中の去年、女性職員の頭や尻を触るなど99のセクハラを第三者委員会に認定され、辞職しました。 7日投開票された町議選には、定数10に対し16人が