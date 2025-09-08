サンリオの男のコユニット「はぴだんぶい」がサーティワンに初登場！個性あふれる6にんの男のコたちが大集合した「はぴだんぶいパレット6」が数量限定で販売されます☆ サーティワン サンリオ「はぴだんぶい パレット６」  価格：4,000円(税込)販売期間： 2025年9月12日（金）〜数量限定販売サイズ：直径 約16?×高さ 約5cm 2025年に結成5周年を迎えるサンリオの6人組男の子キャラクターユニット「はぴだん