ボーテデュサエは、累計1万個販売したふんわり香るリッチなテクスチャーのボディバスオイルを数量限定で2025年9月8日(月)より販売します。 ボーテデュサエ「ナチュラル パフュームド ボディバスオイル(ローズブーケ)」  販売開始日： 2025年9月8日(月)販売料金： 5,500円(税込)サイズ： 箱 … 直径80×高さ120mm／容器 … 直径73×高さ102mmカラー： ピンク系取扱い場所： 公式オンラインストア、直営店