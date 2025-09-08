「いつでも夢を」「潮来笠」などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫さんが亡くなった。82歳だった。2016年の下半期（７～12月）にデイリースポーツ紙面で連載した橋さんコラムの取材に立ち会ったことがある。橋さんとリンクする「ザ・ぼんち」「あまちゃん」といったキーワードを投げかけ、本人から返ってきた言葉と共に、日本の大衆音楽史において革新性のあった「リズム歌謡」という功績を振り返