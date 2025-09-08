ぬいぐるみや日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズを展開するセガプライズ。今回は2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！ セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ 登場時期：2025年9月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 幅広い世代に愛されている「スヌーピー」のグッズが、2025年9月もセガプライズに登場します☆秋ら