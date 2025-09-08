ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、前板のミッキーモチーフがさりげないアクセントになった「ミニキッチンボード」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミニキッチンボード」ミッキーモチーフ © Disney タイプと価格：【小】24,900円（税込）、【大】39,900円（税込）※別途、2,490円（税込）の大型商品送