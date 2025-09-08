13店舗、うち6店が「九州初出店」福岡空港国際線ターミナルの3階搭乗待合室内の「商業エリア」が2025年12月5日より拡充されます。この新エリアに入居する13店舗の詳細が公開されました。【写真】これが「福岡空港の新・商業エリア」の店舗一覧です13店舗のうち6店舗が九州初出店とのことで、日本・福岡の魅力を再発見できる食物販や伝統工芸品、キャラクター雑貨などを取り揃えるほか、コンビニ、衣料品、家電など様々なニーズ