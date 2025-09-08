【新華社昆明9月8日】中国雲南省昆明市石林イ族自治県にある昆明石林風景区は2007年、「中国南部カルスト」の一部として世界遺産に登録された。石林のカルスト地形群落は形成の歴史が長く、分布が広く、類型も多様で、独特の形態を示すのが特徴で、「カルスト地形博物館」とも呼ばれている。（記者/許芸潁）