8日は、関東から九州で、季節外れの厳しい暑さとなっていて、東京では5日ぶりに猛暑日になりそうです。秋雨前線の影響で、北陸や東北南部などで雨が降っていますが、関東から九州は、夏の高気圧に覆われ、厳しい暑さとなっています。東京都心は、すでに7日の最高気温を超えていて、日中は35度と、5日ぶりに猛暑日となりそうです。そのほか、静岡県の浜松で37度、熊谷、甲府、名古屋、高松などで36度と体温並みの暑さになる所もあり