『ケアの物語フランケンシュタインからはじめる』（小川公代 著）岩波新書メアリー・シェリーが1818年に発表した『フランケンシュタイン』の人気は絶大だ。ホラー映画を始めとする様々な大衆文化にも影響力を発揮してきた。『フランケンシュタイン』は科学を駆使して人造人間「クリーチャー」を誕生させたヴィクター・フランケンシュタインの物語だが、それ以上に死体をつなぎ合わせて作られた恐ろしい「クリーチャー」の復讐