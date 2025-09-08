W杯北中米大会欧州予選が7日に各地で行われた。G組では、オランダがリトアニアを3―2で下し、2得点を挙げたFWメンフィス・デパイ（31＝コリンチャンス）が同国の単独歴代最多得点記録保持者となった。前半11分に先制点すると、後半18分に決勝点をマーク。試合前まではフェイエノールトで指揮官を務めるロビン・ファンペルシー氏と50得点で肩を並べていたが、一気に上回り単独トップに立った。同国は4試合を終えて勝ち点10と