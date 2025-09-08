はごろもフーズは、新製品「ぶし若丸ふりかけ」発売にあわせて、人気商品「のり弁慶ふりかけ」とコラボしたテレビCMを制作。9月1日から「アイドル編」「デュエット編」の2種を放映開始した。アイドル編は、新登場の「ぶし若丸」がポップなメロディにあわせてノリノリで踊って歌う。デュエット編は、「のり弁慶」と一緒にしっとりと歌い上げる。どちらも印象に残るメロディと歌詞、インパクトのあるアニメーションで子どもから大人