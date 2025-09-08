女子ゴルフの岩橋里衣が６日に自身のインスタグラムを更新。「ご報告」として「私事ではございますが、このたび一般の方と結婚いたしました。８月に親族だけで小さな結婚式を挙げました」などとつづり、式の写真を報告した。岩橋は「これから夫婦として、互いに支え合いながら歩んでいきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結び、ゴルファー仲間や関係者を含むフォロワーから「おめでとうお幸