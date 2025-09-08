日本酒の海外需要は輸出が堅調に推移しているものの、インバウンド消費は減速傾向が出ている。財務省貿易統計によると、1〜6月の日本酒輸出額は前年比12％増。アメリカはインフレ等の影響で横ばいながら、中国が市中在庫の適正化で大幅に数字を戻した。一方、訪日外国人は客数こそ過去最多ペースだが消費は低迷する。日本酒の販売もトレンドは前年割れながら、空港関係者は「コロナ禍以前（19年）との比較では2倍以上をキープでき