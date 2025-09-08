MENTAGRAPHはこのほど、仕事中の休憩の取りやすさ、残業時間の捉え方に関する実態調査の結果を発表した。調査は2024年12月3日〜12月17日、22〜65歳のビジネスパーソン1,800人(管理職900人・非管理職900人)を対象に、インターネットで行われた。○「昼休みの仮眠」許せない人もいる仕事時間中の休憩に対して、「満足」、「どちらかといえば満足」と回答した「満足層」は全体の57.6%で、管理職58.0%/非管理職57.1%という結果になり、