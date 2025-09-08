元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が4日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「プロスカウトも驚いた逸材…愛甲猛が語る“藤浪×大谷”の高校時代」にて、藤浪晋太郎について語った。“デーブ大久保”こと大久保博元氏○藤浪晋太郎のウワサを否定藤浪についてトークする中、愛甲猛氏は当時のヤクルトのスカウト部長に「藤浪と大谷、どっちを獲りますか?」と質問したところ、「間違いな