【漫画】本編を読む『前略、山暮らしを始めました。』（浅葱：原作、しの：キャラクター原案、濱田みふみ：漫画/KADOKAWA）は、タイトルから想像される素朴でゆるやかな田舎暮らしとはひと味違う物語だ。結婚が白紙になり、何もかもが嫌になった佐野昇平（25歳）は、世捨て人になるため山を買ってそこで暮らすことを決意。だが数日で寂しさを感じてしまった昇平は、お祭りでカラーひよこ3羽を購入し、それぞれポチ、タマ、ユマと