犬が目を細めているとき 1.眠い 犬は眠いとき、人間と同じように目を細めてウトウトします。運動やお出かけをして疲れているとき、寝起きなどは眠くて目が閉じそうになりますね。 犬が眠そうにしていたら無理に起こさず、ゆっくり休ませてあげてください。 2.リラックスしている 犬はごはんを食べて満腹になったとき、たくさん遊んで満足したときなどに目を細めることがあります。 表情は柔らかくてリラックスしており、笑