［ルヴァンカップ準々決勝・第２戦］川崎 ３EX２ 浦和（合計スコア４−３）／９月７日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu「今日も怪我人が出ちゃいましたがなんとか旭らと協力して頑張ります」４日前、アウェーでの浦和とのルヴァンカップ準々決勝の第１戦、土壇場で１−１に追いついた試合後、三浦颯太は少し困った表情を見せながらスタジアムを後にしていた。長谷部茂利監督が就任した今季の川崎は守備の改善を図ってき