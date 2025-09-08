現地９月６日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで激突した。序盤、主導権を握った日本はハイプレスでボールを奪い、チャンスを作ったが、得点には繋がらず。その後は徐々にペースを掴まれていたなか、53分には久保のクロスから南野拓実が絶好機を迎えたが決め切れない。結局、最後までゴールは奪えず。試合はスコアレスドローに終わった。強豪相手に善戦しなが