占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。満月がうお座にかかって、曖昧な着地をしそう。何も変わっていない、決まっていないけれど、なんとなく、これで一段落と全員が感じ取ることができるでしょう。テレパシーに近いコミュニケーションで、感覚的に理解する、流れをキャッチするのです。つかみどころのなさは、そういう仕様と割り切って。突き詰めずに、