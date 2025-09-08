4番で先発出場し、2安打を放ったドジャース・コンフォート(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月7日の敵地でのオリオールズ戦に5-2で勝利。連敗を5でストップした。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が、2打席連続本塁打となる47号、48号を放つ活躍を見せた。【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つこの試合では、先発オーダーが発表された時点で、SNS上は騒然とした。打率1割台と低迷するマイケル・