40歳になった現在もポルトガル代表で活躍を続けているクリスティアーノ・ロナウド。自身6大会目のW杯出場を目指すなか、6日に行われたアルメニアとのW杯予選初戦で2ゴールを叩き出す活躍を見せた。ポルトガルはアウェイでの一戦に5-0で快勝したが、試合前にあったワンシーンが話題になっている。ロナウドは、国歌を斉唱するアルメニアのエスコートキッズを讃えていたのだ。世界的スターから抱きしめられた少年は涙も見せていた。