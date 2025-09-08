俳優の堺雅人と井川遥が主演を務める映画『平場の月』(11月14日公開)の主題歌が、歌手の星野源が書き下ろした楽曲「いきどまり」に決定した。あわせて、主題歌をのせた最新予告映像も公開になっている。映画『平場の月』主題歌が歌手の星野源が書き下ろした楽曲「いきどまり」に決定『平場の月』は、第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの小説を原作とした作品で、時を経て再会した中学時代の同級生が、様々な人生経験を積んだ